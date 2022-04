Polizei Hamburg

POL-HH: 220418-1. Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme von Katalysatoren-Dieben

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.04.2022, 11:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Ein 31-jähriger Serbe und ein 37-jähriger Bulgare stehen im Verdacht, Kraftfahrzeugteile entwendet zu haben. Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen und der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Ein 48-jähriger Hamburger beobachtete zwei Männer, die auf einem Parkplatz einen VW Polo aufgebockt hatten und mittels einer Säge Fahrzeugteile an dem Fahrzeug entfernten und in einen VW Golf legten. Das wirkte auf den Zeugen ungewöhnlich, worauf dieser die Polizei verständigte. Die beiden Männer entfernten sich derweil mit ihrem Auto in Richtung Schöneberger Straße.

Die Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte zum Erfolg.

Der VW Golf mit den beiden Tatverdächtigen konnte kurz darauf gestoppt werden. Im Fahrzeug stellten die Beamten einen Katalysator und mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Darüber hinaus wurde der VW Golf als Tatmittel beschlagnahmt und die beiden Männer vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Beide Beschuldigte wurden der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell