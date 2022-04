Polizei Hamburg

POL-HH: 220414-1. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.04.2022, 00:40 - 00:55 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Bülaustraße (Lohmühlenpark)

Die Polizei Hamburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten Sexualdelikt geben können. Das Landeskriminalamt (LKA 42) führt die Ermittlungen.

Eine 22-jährige Frau kam zu Fuß aus Richtung Westphalensweg und ging in Richtung des Lohmühlenparks, als sie von einem bislang unbekannten Mann verfolgt wurde, der sie in einer ihr nicht geläufigen Sprache anredete. Im Lohmühlenpark trat der Mann an sie heran und versuchte sie unsittlich zu berühren. Die Frau wehrte sich und stürzte dabei zu Boden. Der Täter versuchte die Schreie der Frau zu verhindern, indem er ihr den Mund zuhielt. Letztlich gelang es der 22-Jährigen dann zu flüchten. Sie alarmierte die Polizei, eine Sofortfahndung mit mehr als zehn Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 185 cm groß und normale Statur - etwa 35-45 Jahre alt - kurze dunkelblonde Haare (etwa 3-5 cm lang) mit Geheimratsecken - volle Lippen und markante Nase - gepflegtes äußeres Erscheinungsbild - nach Einschätzung der Geschädigten könnte der Täter aus dem osteuropäischen Bereich stammen - er trug eine weinrote Steppjacke und führte einen dunkelgrauen Rucksack mit sich

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer (040) 4286-56789.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell