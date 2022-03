POL-PDMT: Fahren unter Drogeneinwirkung

56412 Stahlhofen (ots) - -Stahlhofen- Am Samstag, den 19.03.2022 um 03.10 Uhr wurde in der Ringstaße in Stahlhofen eine männliche Person dabei überrascht, wie dieser einen abgestellten PKW in der Hofeinfahrt öffnete. Als der Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete er in Richtung Ortsmitte. Die Person wird beschrieben als männlich, ca 30 -40 Jahre, ca 1,70 mtr, dunkle Haare, etwas kräftiger, Brille, dunkle Hose mit Streifen. Der Täter entwendete eine Geldbörse mit ...

