Polizei Hamburg

POL-HH: 220413-1. Sicherheit im Straßenverkehr - Ergebnisse einer Großkontrolle

Hamburg (ots)

Zeit: 12.04.2022, 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Unter der Überschrift "Abbiegen, Wenden und Rotlicht" fand unter Führung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) gestern eine hamburgweite Großkontrolle im Straßenverkehr statt. Neben den vier Verkehrsdirektionen waren auch die örtlichen Polizeikommissariate an der Durchführung beteiligt.

Im Rahmen stationärer und mobiler Verkehrskontrollen überprüften die über 100 Einsatzkräfte insgesamt 389 Fahrzeuge und 372 Personen. Dabei wurden 144 Bußgeld- und 255 Verwarngeldanzeigen, aber auch 12 Strafanzeigen gefertigt.

Dazu unter anderem:

- 93 Rotlichtverstöße (64x Kraftfahrzeug-, 29x Radverkehr) - 47 Handybenutzung während der Fahrt (42x Kraftfahrzeug-, 5x Radverkehr) - 95x Abbiege- bzw. Wendeverstöße - 3x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 4x Steuervergehen - 1x Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Exemplarische Einzelsachverhalte:

In Altona überprüften die Einsatzkräfte in der Stresemannstraße einen alkoholisierten Radfahrer (64). Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Der Radfahrer musste sich an einem Polizeikommissariat daher einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

In Neugraben-Fischbek legte ein Autofahrer den Einsatzkräften gleich drei augenscheinlich gefälschte Dokumente vor. Die Beamten stellten den Führerschein, die Identitätskarte und den Impfausweis des 41-jährigen Albaners als Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Die Polizei Hamburg wird auch in Zukunft zielgerichtete Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen weiter zu erhöhen. Neben der konsequenten Ahndung festgestellter Verstöße sollen die Verkehrsteilnehmer auch für die Gefahren des Straßenverkehrs und ein rücksichtsvolles Miteinander sensibilisiert werden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell