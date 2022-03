Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Brandalarm wegen vergessener Teelichter

Deißlingen (ots)

Zu einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus in der Hölderlinstraße rückten am Samstagabend kurz vor 21 Uhr die Feuerwehren von Deißlingen und Rottweil mit mehreren Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls im Einsatz. Gebrannt hatten allerdings nur Teelichter in einer Wohnung, die der Inhaber nicht ausgemacht hatte, bevor er seine Wohnung verließ. Ein Teelicht war in der Nähe des Brandmelders aufgestellt. Der Wohnungsinhaber muss nun mit Gebühren für den Einsatz rechnen.

