Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden nach Abbiegeunfall (20.03.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Einem Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 5701 zwischen Aasen und Heidenhofen. Ein 37-jähriger Fahrer eines Mercedes V-Klasse bog nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg ein und stieß dabei mit einem Skoda Oktavia eines 32-Jährigen zusammen, der ihm entgegenkam. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 4.000 Euro.

