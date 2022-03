Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Sporthalle (20.03.2022)

Hüfingen (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr versucht, in eine Sporthalle auf der Hohenstraße einzubrechen. Vier jüngere männliche Personen hielte sich auf dem Dach der Halle auf und versuchten, ein Oberlicht aufzuhebeln. Dabei beobachteten sie Teilnehemr einer in diesem Moment stattfindenden Sportveranstaltung. Als die Täter das bemerkten, flüchteten sie über ein angrenzendendes Dach eines Hallenbades. Beim Einbruchsversuch entstand kein Schaden. Hinweise zu den jugendlichen Unbekannten erbittet die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell