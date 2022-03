Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoinsassin erleidet bei Unfall schwere Verletzungen (17.03.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße hat eine Beifahrerin eines Autos schwere Verletzungen erlitten. Ein 58-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito bog von der Dieselstraße nach links auf die Carl-Friedrich-Benz-Straße ab und stieß mit einem 70-jährigen Fahrer einer Mercedes B-Klasse zusammen, der ihm entgegenkam. Dabei erlitt eine 72-jährige Mitfahrerin in der B-Klasse Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

