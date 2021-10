Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte überfallen Restaurant an der Wolbecker Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (7.10., 00:59 Uhr) haben Unbekannte ein Restaurant an der Wolbecker Straße überfallen. Die zwei Täter kamen von der Rückseite durch die Küche in den Verkaufsraum des Lokals. Dort bedrohte einer der Unbekannten eine noch anwesende Mitarbeiterin und ihren Kollegen mit einer Waffe und forderte die Tageseinnahmen. Danach flüchteten die Täter mit der erbeuteten Geldkassette durch den Hinterausgang in Richtung Sophienstraße. Das Lokal war für Gäste zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Nach Angaben der Geschädigten soll der erste Tatverdächtige ein "arabisches" Erscheinungsbild gehabt haben und etwa 1,75 Meter groß sein. Er ist von schmaler Statur, trug dunkle Kleidung und einen dunklen Mundschutz. In seinem rechten Ohr steckte ein silberner Ohrring, zudem hatte der Mann einen Dreitagebart und dunkle Augen. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Bei dem zweiten Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 1,65 Meter großen Mann gehandelt haben. Er ist von kräftiger Statur und hat dunkle Haare und dunkle Augen. Er war ebenfalls dunkel gekleidet und trug einen blauen Mundschutz.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell