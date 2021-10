Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht an der Kanalstraße - Radfahrerin verletzt

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu einen flüchtigen Autofahrer geben können. Der Mann war mit seinem Pkw am vergangenen Freitag (1.10., 06.35 Uhr) auf der Kanalstraße stadtauswärts unterwegs. Eine 23-jährige Radfahrerin fuhr auf der Kanalstraße stadteinwärts und querte den Kreuzungsbereich. Der ihr entgegen kommende Pkw bremste kurz ab, beschleunigte dann aber und bog vor ihr nach links in den Cheruskerring ab. Die Radfahrerin verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, dabei verletzte sie sich am Knie. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Nach Aussagen der 23-Jährigen soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

