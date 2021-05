Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Arbeitsgeräte von der Ladefläche geklaut -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Sonntag (16.05.2021) haben in der Zeit von 12:00 - 20:00 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter im Wendehammer der Straße Ziegeleifeld eine Reihe hochwertiger Arbeitsgeräte von einem dort abgestellten Transporter entwendet. Die Geräte, eine Kettensäge, eine Flex, eine Handkreissäge sowie ein Handbohrer, befanden sich in einer verschlossenen Kiste auf der Ladefläche. Die Diebe brachen die Kiste auf und gelangten so an die Beute. Möglicherweise steht der Diebstahl im Zusammenhang mit einem weiteren Einbruchsversuch. In der Zeit zwischen Sonntagabend (16.05.2021) und Montagmorgen (17.05.2021) versuchten unbekannte Täter eine Stahltür des Einkaufszentrums aufzubrechen, welche jedoch standhielt. Der Zugang zu der Stahltür befindet sich ausgehend von der Tiefgarage in der Marburger Straße. Das Kriminalkommissariat in Kreuztal bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

