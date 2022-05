Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnung in der Karlsruher Oststadt

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Wochenende in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt ein.

Offenbar durch ein gekipptes Fenster stiegen Einbrecher zwischen Samstag 12.30 Uhr und Sonntag 15.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Bernhardstraße ein. Dort durchwühlten sie die Zimmer und entwendeten scheinbar einen Laptop im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren.

