Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Schwerer Unfall mit Feuerwehrfahrzeug - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Schwer verletzt wurde eine Person bei einem Unfall am Samstag gegen 17.45 Uhr auf der K3504 bei Büchig. Ein Lkw der Feuerwehr Zaisenhausen befuhr die K3504 von Büchig in Richtung K3503. Zur gleichen Zeit befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines VW Golf in die entgengesetzte Richtung. Im Bereich einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge jeweils mit dem vorderen linken Kotflügel. Durch den Aufprall erlitt der Golf-Fahrer schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 38-jährige Fahrer des Feuerwehrfahrzeuges und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 50.000 Euro. Die Strecke war bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt. Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, hierzu hat der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls, insbesondere ein sich direkt hinter dem Golf befindlicher Fahrer eines dunklen Audi, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst unter 0721 / 944840 in Verbindung zu setzen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell