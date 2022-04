Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Beleidigungen und Handgreiflichkeiten in der Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beleidigte am Dienstagabend in der Straßenbahn mehrere Fahrgäste und wurde gegenüber einer jungen Frau handgreiflich.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Tatverdächtige gegen 17.45 Uhr an der Haltestelle Marktplatz die Straßenbahnlinie S1 in Fahrtrichtung Bad Herrenalb. Der offenbar stark alkoholisierte Mann begann sofort die anderen Fahrgäste zu beleidigen und zu bespucken. Außerdem schlug er gegen eine Plexiglasscheibe in der Bahn. Eine Frau zwischen 20 und 25 Jahren wurde dabei wohl gezielt von dem Randalierer beleidigt. Drei Männer gingen dazwischen, um zu schlichten. Als der Aggressor die Bahn dann an der Haltestelle Poststraße verlassen wollte, riss er wohl noch an der Handtasche einer weiteren jungen Frau. Offenbar wollte er die Dame mit nach draußen zu ziehen. Glücklicherweise konnte sie sich noch rechtzeitig losreißen.

Wer nähere Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Mann machen kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer 0721/666-3311 sich an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu wenden.

