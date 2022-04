Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Graffiti-Sprayer in Waren gestellt

Waren (ots)

Am 28.04.2022 gegen 23:50 Uhr wurde die Polizei Waren darüber informiert, dass eine dunkel gekleidete Person eine Hauswand in der Burgstraße in Waren mit einer Spraydose besprüht.

Am Tatort eingetroffen, bestätigte sich der Sachverhalt. Die Beamten stellten an der Giebelwand des betroffenen Hauses ein ca. 5 Meter breites und 2 Meter hohes Graffiti fest. Der Täter flüchtete fußläufig in Richtung Neuer Markt, konnte nach fußläufiger Verfolgung über den Neuen Markt und die Lange Straße eingeholt und schließlich gestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen Deutschen. Im Zuge einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten vier Farbspraydosen in den mitgeführten Sachen des Jugendlichen und stellen sie sicher.

Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung, in dessen Folge ca. 1000 EUR Schaden entstanden sind, führt die Kriminalpolizei in Waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell