POL-KA: (KA) Bruchsal - Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer bei Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen

Kurz nach sechs Uhr am frühen Sonntag morgen fiel einer Streifenwagenbesatzung ein weißer Pkw der Marke Audi auf, welcher mit hoher Geschwindigkeit die Industriestraße in Bruchsal und anschließend die L 558 in Richtung Stutensee fuhr. Anhaltesignale wurden zuvor ignoriert. Bei einem Überholvorgang auf der Überführung der BAB A 5 musste ein entgegenkommender Autofahrer stark abbremsen und äußerst rechts fahren, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der unbeirrt weiterfahrende Pkw-Lenker setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit auf der L 558 in Richtung Friedrichstal fort, wo er aus den Augen verloren wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche möglicherweise gefährdet wurden oder nähere Angaben zum weißen Audi machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter Tel.: 07251/726-0 zu melden.

