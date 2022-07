Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Wasgau Markt

Waldrach (ots)

Am Donnerstag, dem 07.07.2022, ereignete sich zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau Markts in Waldrach eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Der beschädigte blaue Opel stand im hinteren Bereich des Parkplatz. Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Rangieren mit dem parkenden Opel. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

