POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfall

Rainau: Mercedes übersehen

Ein 65-jähriger VW-Fahrer fuhr am Sonntag kurz nach 13 Uhr von Schwabsberg in Richtung der B 290. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte er nach links in Richtung Ellwangen einbiegen. Hierbei übersah er einen von Ellwangen her vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 45-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf ca. 7000 Euro - am VW Multivan ca. 3000 Euro.

