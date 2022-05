Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgrund Starkregen in die Leitplanken

Am Samstag kurz vor 15 Uhr befuhr ein 55-jähriger Opel-Fahrer die Autobahn A7 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Aalen-Oberkochen und Aalen-Westhausen bremste er aufgrund einsetzendem Starkregen sein Fahrzeug ab, geriet ins Schlingern und krachte zunächst in die rechte Leitplanke. Dort wurde sein Fahrzeug abgewiesen und er schleuderte in die Mittelleitplanke. Glücklicherweise wurde der 55-jährige Fahrer nicht verletzt. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 22.000 Euro - an den Leitplanken mindestens 8.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und der Fahrbahnreinigung kam es bis ca. 16.30 Uhr zu erheblichen Behinderungen auf der Autobahn.

Böbingen an der Rems: Betrunken, zu schnell und ohne Führerschein

Gegen 10:30 Uhr befuhr am Samstag ein 27-jähriger Daihatsu-Fahrer die Landesstraße 1162 in Böbingen. Bereits auf Höhe des Supermarktes überholte der alkoholisierte Fahrer einen vor ihm fahrenden Pkw. Auf Höhe der nachfolgenden Römerstraße fuhr ein Radfahrer und der 27-Jährige musste stark bremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei kam er auf einen Randstein, steuerte dagegen und kollidierte hierbei fast mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Rettungswagen. Dieser konnte jedoch gerade noch ausweichen. Im weiteren Verlauf geriet der Daihatsu links an den Randstein, auf den Gehweg und schrammte schließlich noch ca. 70 m an einer Mauer entlang, bis er zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurde der 27-Jährige nur leicht verletzt und ansonsten keine weiteren Personen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Daihatsu-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Daihatsu Cuore der Freundin erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell