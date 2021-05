Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Unfallverursacher flüchtet

Eine Zeugin sucht die Polizei nach einer Unfallflucht vergangenen Donnerstag in Blaustein.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr parkte ein Opel vor einer Bank in der Hummelstraße. Ein Golf fuhr rückwärts und stieß gegen den geparkten Opel. Die beiden Fahrzeuginsassen stiegen aus und schauten sich den Schaden an. Danach stiegen sie ein und fuhren weg. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Das teilte sie dem Fahrer des Opel mit, als dieser zu seinem Auto zurückkam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Der Unfall wurde der Polizei erst am Freitag mitgeteilt. Der Polizeiposten Blaustein (Telefon 07304/80370) sucht die Frau, die den Unfall beobachtet hat.

++++++++ 0825382

