Ohne Vorwarnung stach am Samstag ein Unbekannter auf einen 30-Jährigen in Göppingen ein.

Gegen 2.15 Uhr standen ein 30-Jähriger und ein 36-Jähriger vor einem Gebäude in der Bahnhofstraße. Zwei unbekannte Männer kamen vorbei und blieben stehen. Sie wollten wohl von dem 36-Jährigen den Geldbeutel und Handy. Als der 36-Jährige wohl fragte was das soll, zog einer der Unbekannten ein Messer und stach auf den 36-Jährigen ein. Danach flüchteten die Unbekannten. Die Polizei fahndete nach dem Beiden. Die blieben unentdeckt. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten 36-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zu den Unbekannten kann lediglich gesagten werden, dass sie etwa 170 bis 180cm groß waren und eine normale Statur hatten. Beide Männer waren dunkel gekleidet, trugen schwarze Schuhe und dunkle Mützen. Beiden trugen einen Mundschutz. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Die werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

