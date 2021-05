Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Papier angezündet und Briefkasten geklaut

Keinen Scherz mehr trieben Unbekannte in der Maiennacht in Schemmerberg.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Samstag beschädigten Unbekannte mehrere Mülltonnen an der Schule in der Kirchstraße. Den Inhalt zündeten sie auf einer Tischtennisplatte an. Ein Briefkasten wurde beschädigt. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Laupheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

