Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn

Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 16:15 Uhr die Landstraße 2218 von Bergbronn in Richtung Westgartshausen. Hierbei kam die Polo-Fahrerin alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 18-jährige Fahranfängerin und auch ihre zwei jungen Beifahrer im Polo wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

