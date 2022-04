POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht bis Stand 11:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis: Pressebericht bis Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Zeugen zu Unfall gesucht Am Freitagvormittag, im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr, parkte ein grauer Subaru Geländewagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Graf-von-Soden-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr in dieser Zeit mit seinem Fahrzeug auf den gegenüberliegenden Parkplatz. Hierbei fuhr er gegen die Fahrzeugfront des Subaru und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Subaru beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

Bopfingen: Zweiradfahrer übersehen

Am Freitagabend, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 33jähriger Renault-Fahrer die Ellwanger Straße von Bopfingen in Richtung Kerkingen und wollte nach links in die Kastellstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer. Durch die nachfolgende Kollision wurde der 16-jährige schwer verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Waldstetten: Motorradfahrer verletzt

Am Freitagabend, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Skoda Geländewagen mit Anhänger, den Tannweiler Weg in Richtung Wißgoldingen. Ein 65-jähriger fuhr mit seinem BMW-Motorrad hinter dem Gespann. Etwa 200 Meter vor Wißgoldingen hielt der 52-jährige Skoda-Fahrer an, setzte den Blinker nach links und wollte in einen dortigen Feldweg abbiegen. Dies deutete der nachfolgende Motorradfahrer falsch und setzte seinerseits zum Überholvorgang an. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 9500 Euro.

