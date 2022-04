Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht bis Stand 11 Uhr

Aalen (ots)

Winnenden: Radfahrerin schwer verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 60jährige Radfahrerin die Albertviller Straße in Fahrtrichtung Vereinsheim. Beim Parkplatz am dortigen Sportplatz missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts aus einem Parkplatz kommenden, 46jährigen Seat-Fahrers. Beim Zusammenstoß mit dem Seat kam die Radfahrerin zu Fall. Obwohl sie einen Helm trug, wurde sie schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Backnang-Waldrems: Alkoholisiert Unfall verursacht Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr befuhr ein 34jähriger Mini-Cooper-Fahrer die Neckarstraße in Fahrtrichtung Backnang-Heiningen. Kurz vor dem Ortseingang Waldrems kollidierte er mit der dortigen Verkehrsinsel und kam in der Folge zum Stehen. Die eintreffenden Polizeistreifen stellten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Dies wurde durch einen angebotenen Atemalkoholtest bestätigt. Da der Mann angab, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, musste er in der Folge zwei Blutentnahmen im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein einbehalten und eine Anzeige gefertigt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Getränkekühlwagen aufgebrochen Im Zeitraum vom Freitagabend, 20:00 Uhr, bis Samstagfrüh, 07:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Getränkekühlwagen in der Stettener Straße auf und entwendeten mehrere Flaschen Sekt, mehrere Bierkästen und eine Kiste Fanta. Nachdem die Unbekannten bemerkten, dass eine der Bierkisten alkoholfreies Bier beinhaltete, ließen sie diese zurück. Die restlichen Getränkekisten deponierten sie unweit des Tatortes. Die Täterschaft begab sich anhand der Spurenlage in der Folge zu einem Spielplatz im Paul-Käßer-Weg, wo leere und halbleere Flaschen aufgefunden werden konnten. Der Sachschaden am Getränkewagen dürfte bei etwa 500 Euro liegen. Die Höhe des Diebesgutes wird auf etwa 165 Euro beziffert. Die Polizei in Fellbach (Tel. 0711/5772-0) sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

