POL-GI: Raub in der Rödgener Straße + Mehrere PKW aufgebrochen + Einbruch im Handgemenge + Zwei Leichtverletzte durch "driften" +

Pressemeldungen von 10.01.2022:

Gießen: Raub in der Rödgener Straße

In der Asylunterkunft in der Rödgener Straße kam es am Samstag zu einem Raub. Vier Asylbewerber im Alter von 24, 27 und 28 Jahren schlugen einen 27-jährigen Algerier, der offenbar zuvor Bekleidung und Zigaretten gestohlen haben soll. Während der Auseinandersetzung entwendete einer dem Opfer 50 Euro. Die Polizei hat gegen die aus Marokko und Algerien stammenden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gießen: Mehrere PKW aufgebrochen - Polizei bittet um Mithilfe

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen am vergangenen Wochenende beschäftigt derzeit die Gießener Polizei. Zwischen Freitag und Sonntag registrierten die Ordnungshüter im Stadtgebiet vermehrt Aufbrüche von PKW. So waren zum Beispiel in der Fockestraße, Licher Straße, Ebelstraße, im Anneröder Weg und im Eichendorffring Fahrzeugbesitzer von diesem Diebeszug betroffen. Die Täter schlugen jeweils die Scheiben der Fahrzeuge ein und suchten im Innern nach Beute wie zum Beispiel einen Koffer, einen Rucksack sowie Bargeld. Wer hat im fraglichen Zeitraum im Zusammenhang mit Autoaufbrüchen im Stadtgebiet entsprechende Beobachtungen gemacht? Der Gesamtschaden an den sechs aufgebrochenen Fahrzeugen wird auf 2.400 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Polizeistationen Gießen Nord unter 0641/7006-3755 und Gießen Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Bürocontainer

Ein Bürocontainer im Bachweg in Klein-Linden geriet im Laufe des zurückliegenden Wochenendes in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter schlugen ein Fenster des Containers ein, stiegen offenbar dann ein und durchsuchten es. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Einbruch zwischen 12.00 Uhr am Freitag und 15.20 Uhr am Sonntag beobachtet? Wem sind sonst Personen oder Fahrzeuge im Bachweg aufgefallen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Diebstahl: Tretroller aus Hausflur entwendet Auf einen elektrischen Tretroller aus einem Mehrfamilienhaus hatten es Unbekannte in der Siemensstraße abgesehen. Am Sonntag zwischen 16.30 und 17.00 Uhr stahlen sie den im Hausflur stehenden schwarzen E-Scooter der Firma Xiaomi. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges mit dem Versicherungskennzeichen 238-YCG machen? Hinweise bitte an die Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Landkreis Gießen: Vier Fahrer mit zur Blutentnahme

Nach Kontrollen im Gießener Stadtgebiet und in Langgöns mussten vier Fahrzeugführer zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Samstagfrüh fiel ein 23-jähriger Autofahrer in der Krofdorfer Straße in Gießen auf. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Darüber hinaus stellten die Beamten Ecstasy-Tabletten und Drogenzubehör sicher. In der Ludwigstraße in Gießen stoppten die Polizisten am Sonntag gegen 15.45 Uhr in der Ludwigstraße einen 22-jährigen Autofahrer. Er war offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Auch hier reagierte ein Drogentest positiv. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der Fahrer offenbar einer Arbeit nachging, obwohl dies aufgrund seines Aufenthaltstitels untersagt ist. Gegen den 22-Järhigen leiteten die Ordnungshüter zwei Ermittlungsverfahren ein. Ohne Führerschein und unter Drogen war Sonntagfrüh gegen 06.24 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Ebelstraße unterwegs. An seinem Fahrzeug befanden sich keine Versicherungskennzeichen. Die Höchstgeschwindigkeit war bei dem Scooter 25-km/h. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Fahrer nicht vorlegen. In der Straße "Am Wasserhaus" pustete am Samstag gegen 16.55 Uhr ein 36-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle 1,65 Promille und durfte nicht mehr weiterfahren. Seine Frau musste das Fahrzeug abholen und er mit auf die Wache Die ertappten Autofahrer durften die Polizeiwache nach der fälligen Blutentnahme zu Fuß verlassen.

Lollar: Einbruch im Handgemenge

Am Sonntag (09.Januar) gegen 01:00 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ostendstraße. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Zimmer des Hauses. Dabei trafen sie auf den Besitzer. Nach einem kurzen Handgemenge ergriffen die Einbrecher mit gestohlenem Bargeld die Flucht. Beschreibung der männlichen Tatverdächtigen: einer ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er war dunkelgrau gekleidet und trug möglicherweise eine Regenjacke mit Kapuze. Der andere Mann war ebenfalls dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Gießener Kriminalpolizei unter der Tel.: 0641/7006-6555.

Wieseck: Vier Backbleche und Bargeld geklaut

Vier Backbleche und eine schwarze Tasche mit 730 Euro Bargeld sind Diebesgut eines Einbruchs in einer Bäckerei in der "Alten Schulstraße''. Dort verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zur Bäckerei. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Gießener Kriminalpolizei unter der Tel.: 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Auseinandersetzung in Lindenstruth

In der Untergasse in Lindenstruth schlug ein 38-jähriger Laubacher eine 32-Jährige Frau aus Gießen und trat den Außenspiegel eines schwarzen VW Golf ab. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Verkehrsunfälle:

Reiskirchen: Beim Rückwärtsfahren BMW touchiert

Am Sonntag (09.Januar) gegen 13.00 Uhr beschädigte ein zunächst Unbekannter beim Rückwärtsfahren an einer Tankstelle in der Grünberger Straße einen BMW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 41-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Mazda touchiert

Zwischen Sonntag (02.Januar) 20.00 Uhr und Donnerstag (06.Januar) 16.45 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter einen im Leihgesterner Weg geparkten Mazda. Als der Besitzer zu seinem grauen Mazda 3 zurückkam, war dieser am linken Heck beschädigt. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Vermutlich handelt es sich um einen dunklen PKW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

1.200 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Samstag (08.Januar) in der Bahnhofstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter zwischen 21.45 Uhr und 22.05 Uhr in Höhe der Hausnummer 71 einen geparkten weißen VW UP. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen blauen oder grauen PKW handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: In Parkrempler im Parkhaus

Am Montag (03.Januar) zwischen 06.20 Uhr und 13.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in einem Parkhaus am Berliner Platz vermutlich beim-Ein- bzw. Ausparken einen geparkten Hyundai. Als die Besitzer zu ihrem weißen I20 zurückkam, war dieser auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Berührung der Außenspiegel

Ein 22-jähriger Mann in einem VW befuhr am Freitag (07.Januar) gegen 23.20 Uhr von Trais-Horloff in Richtung Wingertsberg. Dabei kam dem VW-Fahrer ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Aufgrund der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem flüchtigen PKW um einen silbergrauen Renault. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Beim Einparken Fahrzeug touchiert - Geschädigter gesucht

Am Freitag (07.Januar) gegen 13.25 Uhr parkte ein PKW auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in Reiskirchen. Ein weiterer PKW beschädigte beim Einparken das geparkte Fahrzeug. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in bislang unbekannter Höhe. Die 86-jährige Verursacherin konnte ermittelt werden, jedoch war das angefahrene Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei dem geschädigten Fahrzeug vermutlich um einen dunklen Kleinwagen mit Beschädigungen an der hinteren Stoßstange. Das Teilkennzeichen lautet: GI-KW. Der Fahrer wird gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Ein 28-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Jaguar befuhr am Sonntag (09.Januar) gegen 17.20 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Neue Mitte. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in entgegengesetzte Richtung und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen dunklen BMW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Renault gestreift

Zwischen Samstag (08.Januar) 12.00 Uhr und Sonntag (09.Januar) 11.30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Hof-Güller-Straße in Richtung Gießen. In Höhe der Hausnummer 32 streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten roten Renault Kangoo am vorderen, linken Kotflügel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Beim Vorbeifahren Ford beschädigt

2.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (06.Januar) 20.00 Uhr und Sonntag (09.Januar) 16.40 Uhr in Staufenberg. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang Unbekannter im Kirchberger Weg einen geparkten grauen Focus an der linken, hinteren Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Unfall bei Überholvorgang

Ein 28-jähriger Mann aus Gedern in einem VW befuhr am Samstag (08.Januar) gegen 13.00 Uhr die Landstraße 3137 von Lauter nach Laubach. Beim Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs, überfuhr der VW-Fahrer die Bankette und beschädigte einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Biebertal: Zwei Leichtverletzte durch "driften"

Ein 18-jähriger Mann in einem BMW "driftete" am Samstagabend (08.Januar) gegen 23.10 Uhr offenbar auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Fellingshäuser Straße in Rodheim-Bieber. Bei dem Fahrmanöver verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen das Betonfundament einer Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurde der Fahrer sowie eine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Offenbar war der BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fahrrad rollt gegen VW

Ein 69-jähriger Mann aus Gießen parkte am Samstag (08.Januar) gegen 12.10 Uhr sein Fahrrad auf dem Gehweg des Wartweg. Das Fahrrad rollte vom Gehweg und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radler übersieht rote Ampel

Sonntagabend (09.Januar) gegen 19.25 Uhr befuhr ein 37-jähriger Radfahrer den Radweg der Marburger Straße in Richtung Walltorstraße und beabsichtigte in Richtung Ostanlage weiterzufahren. An der Kreuzung zur Walltorstraße übersah der Radler offenbar die für ihn rote Ampel und fuhr über die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 62-Jährigen, der von der Marburger Straße in die Walltorstraße abbiegen wollte. Zum Glück verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

