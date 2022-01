Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 38 - Jährige mit fast drei Promille erwischt + Schleuser setzen Flüchtlinge offenbar an Autobahn aus + Weitere Impfpassfälschungen + Angetrunken und ohne Führerschein von der Fahrbahn abgekommen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 06.01.2022:

Gießen: 38 - Jährige mit fast drei Promille erwischt

Folgen hat eine Fahrt für eine 38 - Jährige am frühen Donnerstagmorgen in der Weidigstraße in Gießen. Die Frau wurde gegen 01.30 Uhr durch eine Streife überprüft. Offenbar hatte die Frau mit ihrem PKW eine Panne. Es stellte sich heraus, dass sie sehr tief ins Glas geschaut hatte. Ein erster Test ergab ein Ergebnis von 2,85 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Seitenscheibe eingeschlagen

Zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 07.50 Uhr, haben Unbekannte in der Sonnenstraße in Gießen einen Mazda aufgebrochen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und durchsuchten den Innenraum nach Wertsachen. Mit Kleingeld und einen Rucksack flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb erwischt

Am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, hat ein 16 - Jähriger versucht, Sachen im Wert von über 600 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Ferniestraße zu entwenden. Ein Ladendetektiv hatten den Heranwachsenden beobachtet und ihn festgehalten, als er mit den Sachen flüchten wollen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Alkohol und Bekleidung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrollen in der Wilhelmstraße

Am späten Mittwochvormittag kontrollierten Polizeibeamte den Straßenverkehr in der Wilhelmstraße. Aufgrund einer Baustelle ist es aus Richtung der Frankfurter Straße eigentlich verboten, durch die Engstelle durchzufahren. Trotz des Verbots wurden in etwas über einer Stunde zehn Fahrer angehalten. Gegen alle mussten ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Ein Fahrer war ohne Führerschein unterwegs. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.

Langgöns: Schleuser setzen Flüchtlinge offenbar an Autobahn aus

Gegen 20.15 Uhr hatte eine Streife zwei Personen auf dem Seitenstreifen der A 45, kurz vor dem Gießener Südkreuz, entdeckt. Bei der Kontrolle am Mittwochabend stellte es sich heraus, dass es sich offenbar um zwei 21 - Jähriger Männer aus Afghanistan handelt. Beide führten keine Ausweisdokumente mit. Offenbar wurden sie von einem Laster nach Deutschland gebracht und an einem Parkplatz an der A 45 abgesetzt. Von dort machten sich die beiden Männer dann zu Fuß auf den Weg entlang der Autobahn. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Lollar: Kontrollen im Buderusweg

Etwas länger dauerte eine Verkehrskontrolle am frühen Donnerstagmorgen im Buderusweg in Lollar. Die Beamten hatten einen Mercedes angehalten und bei dem Fahrer festgestellt, dass dessen Pupillen auffällig erweitert waren. Dies spricht für einen Drogenkonsum. Ein erster Test bestätigte den Verdacht. Später wurde bei dem 19 - Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Beamten noch 20 Päckchen mit Drogen. Offenbar waren die kleinen Marihuana - "Einheiten" dazu bestimmt, verkauft zu werden. Auf den Fahrer und seinen Beifahrer kommen nun Strafverfahren zu.

Lollar: Fälschung aufgeflogen

In Lollar hat ein 28 - Jähriger offenbar versucht, mit einem gefälschten Ersatzdokument einen digitalen Impfnachweis zu erlangen. Mitarbeiter der Apotheke waren misstrauisch geworden und hatten bei der Stelle, welche den Nachweis angeblich ausgestellt hatte, nachgefragt. Dabei flog der mutmaßliche Betrug auf. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Biebertal: Gefälschter Impfpass vorgelegt

Eine 52 - Jährige aus dem Landkreis Gießen hat am Mittwochmittag bei einer Apotheke offenbar versucht, mit einem gefälschten Impfpass ein digitales Zertifikat zu bekommen. Bei einer ersten Überprüfung der verständigten Polizei stellte sich heraus, dass die Frau offenbar nicht geimpft wurde und den Impfpass gefälscht hatte.

Linden: Hohen Sachschaden verursacht

In der Kirchstraße haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen Schaden von etwa 1.5000 Euro verursacht. Die Täter hatten an dem Opel Insignia mehrere Dellen hinterlassen. Möglicherweise wurde dazu ein Werkzeug benutzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Diebstahl auf dem Pendlerparkplatz

Bei Lumda, auf einem Pendlerparkplatz zur A5, haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die beiden Kennzeichen VB-JM2703 entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Pohlheim: Kontrolle eines Kleinbusses

Cannabis fanden Polizeibeamte bei einer Kontrolle am späten Mittwochabend in Grüningen. Die Beamten hatten dort einen Kleinbus kontrolliert. Ein 21 - Jähriger hatte offenbar einen Rucksack, in dem sich die Drogen befanden, dabei. Der 21 - jährige Fahrer des Busses war, so die ersten Ermittlungen, offenbar gefahren, obwohl er zuvor Drogen zu sich genommen hatte. Er musste mit zur Blutentnahme Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Diebstahl auf dem Pendlerparkplatz

Die beiden Schilder AK-DH304 wurden in den letzten Tagen von einem Pendlerparkplatz an der B49 entwendet. Die Tat wurde durch den geschädigten am Dienstagmorgen bemerkt. Offenbar kam es in den Tagten zuvor zum Diebstahl an dem Fiat Tipo. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

B457/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Donnerstagnacht (06.Januar) gegen 03.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Gießen in einem VW die Bundesstraße 457 in Richtung Gießen. Offenbar kam der VW-Fahrer dabei von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengarben. Anschließend fuhr er davon, konnte jedoch durch Polizeibeamte in Unfallnähe angehalten werden. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 20-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 0,84 Promille. Zudem war der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Wildunfall

Ein 30-jähriger Mann aus Pohlheim in einem VW befuhr am Mittwoch (05.Januar) gegen 18.55 Uhr die Landstraße 3131 von Gießen in Richtung Bundesautobahn 485 als plötzlich ein Wildtier die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Audi eines 38-Jährigen. Das Tier überlebte den Unfall nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Einparken Ford touchiert

Am Donnerstag (06.Januar) gegen 00.40 Uhr beabsichtigte eine 30-jährige Frau aus Gießen in einem Skoda am Fahrbahnrand der Gnauthstraße einzuparken. Dabei touchierte die Gießenerin einen geparkten Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Eine 26-jährige Frau aus Biebertal in einem Mercedes befuhr am Mittwoch (05.Januar) gegen 22.10 Uhr den linken Fahrstreifen der Heuchelheimer Straße in Richtung Heuchelheim. Beim Spurwechsel auf die rechte Fahrspur kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 19-Jährigen aus Linden. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Lindeners auf die linke Spur geschleudert. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda eines entgegenkommenden 23-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag (06.Januar) gegen 10.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann in einem Mercedes die Wasserstraße in Burkhardsfelden und beabsichtigte in die Albacher Straße abzubiegen. Dabei missachtete der Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer 33-jährigen Frau, die in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

