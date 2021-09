Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw auf der Autobahn 29 im Baustellenbereich im Bereich der Gemeinde Emstek +++Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. September 2021, um 18:12 Uhr, ereignete sich auf der A 29, in Fahrtrichtung Oldenburg, an der Anschlussstelle Ahlhorn im dortigen Baustellenbereich ein Auffahrunfall.

Ein unbekannter Pkw- Fahrer missachtete an der Auffahrt Ahlhorn die durch ein Stop-Schild angezeigte Haltepflicht und fuhr direkt auf die A 29 auf. Ein auf der durchgehenden Fahrbahn nachfolgender 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Hude bremste seinen Audi daraufhin ab, um ein Auffahren zu vermeiden. Ein nachfolgender 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Wardenburg konnte ein Auffahren auf den Audi hingegen nicht verhindern.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne die Feststellung seiner Identität zu ermöglichen.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000,-Euro. Gegen den flüchtigen Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Gegen den 29-jährigen Wardenburger wurde ebenfalls einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell