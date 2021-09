Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. September 2021, um 15:55 Uhr, kam es auf der A 29, in Fahrtrichtung Oldenburg, an der Anschlussstelle Ahlhorn im dortigen Baustellenbereich zu einem Auffahrunfall.

Ein 52- jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Cloppenburg fuhr infolge Unachtsamkeit auf einen an der Auffahrt verkehrsbedingt wartenden Pkw aus Cloppenburg auf. Eine 82-jährige Frau, die als Beifahrerin im Pkw saß, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000,-Euro.

Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell