Polizei Dortmund

POL-DO: Raub an der Uhlandstraße - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) ist es in der nördlichen Innenstadt zu einem Raub gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut erster eigener Angaben hielt sich ein 14-Jähriger aus Selm gegen 18.20 Uhr in der Parkanlage am Dietrich-Keuning-Haus auf. Dort traf er sich mit Bekannten. In dem Park verwickelten zwei unbekannte Personen den Selmer wenig später in ein Gespräch. Er gab ihnen gegenüber an, etwas essen gehen zu wollen. Einer der Tatverdächtigen griff ihn daraufhin am Kragen und drückte ihn gegen die Mauer eines Mehrfamilienhauses an der Uhlandstraße, unterhalb der Lessingstraße. Hierbei soll auch ein Messer vorgehalten worden sein. Der mutmaßliche Räuber durchsuchte den jungen Selmer und entwendete Bargeld aus dessen Jackentasche.

Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Parkanlage.

Der 14-Jährige, der unverletzt blieb, beschreibt die Männer wie folgt: Haupttäter: 18 bis 19 Jahre alt, zwischen 165 und 170 cm groß, mollige Statur, trug eine schwarz-graue Jacke und eine schwarze Jogginghose. Der zweite Tatverdächtige, der scheinbar "Schmiere" stand ist etwa 180 bis 185 groß, hat einen leichten Oberlippenbart, lockiges Haar und linksseitig eine Schramme im Gesicht. Er trug eine schwarze Jacke mit Aufdruck.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Raub beobachtet und kann Angaben zu der Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

