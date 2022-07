Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Zwei Motorradfahrer prallen zusammen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Aus Eimeldingen kommend befuhren am Freitag, 22.07.2022, gegen 16.10 Uhr, zwei Motorradfahrer die B3 in Fahrtrichtung Efringen-Kirchen. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es zum seitlichen Kontakt der beiden, bei dem sie zu Fall kamen. Beide, ein 20-jähriger und ein 62-järhger, rutschten von der Fahrbahn und verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Jüngere wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Motorrädern entstand Sachschaden von jeweils 3000 Euro. Zum Unfallhergang machen beide Kraftrad-Fahrer unterschiedliche Angaben. Deshalb sucht der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/15000) Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

