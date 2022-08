PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandalismus rund um die "Kuckucksley-Mühle" +++ Mofa in Lorch gestohlen +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandalismus rund um die "Kuckucksley-Mühle" Schlangenbad-Wambach, Kuckucksley-Mühle nahe B260 Freitag, 22.07.2022 bis Sonntag, 24.07.2022

(fh)An dem Wochenende vom 22.07.2022 bis zum 24.07.2022, kam es rund um die "Kuckucksley-Mühle" in Schlangenbad-Wambach zu mehreren mutwilligen Sachbeschädigungen. Zwischen Freitag und Sonntag suchten mehrere unbekannte Täter den besagten Bereich auf, welcher sich unweit der B260 zwischen Schlangenbad und Wambach in einem Waldstück befindet. Dort hinterließen die Unbekannten eine Spur der Verwüstung, indem sie eine Sitzbank aus der Verankerung rissen, einen Zaun beschädigten sowie einen dortigen Mühlstein und eine Metallschleuse beschädigten. Nachdem die Vandalen ihre Zerstörungswut befriedigt hatten, flüchteten sie unbemerkt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Mofa in Lorch gestohlen, Lorch, Lorcher Straße, Samstag, 30.07.2022, 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde in Lorch auf offener Straße ein Mofa gestohlen. Zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr stand das rote Zweirad der Marke "Hercules" am Fahrbahnrand der Lorcher Straße geparkt. Eine Zeugin beobachtete, wie sich in diesem Zeitraum ein unbekannter Mann dem Zweirad näherte, dieses startete und davonfuhr. Es soll sich um einen 30-35 Jahre alten und hellhäutigen Mann gehandelt haben. Er habe dunkelblonde, lichte Haare gehabt und sei mit einem Kapuzenpullover und einer roten Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Fahrraddiebe schlagen zu, Taunusstein-Wehen, Im Hängl, Samstag, 30.07.2022, 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(bo)Am Samstagmorgen entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad in Taunusstein Das Fahrrad, welches zuvor an einer Hauswand in der Straße "Im Hängl" angelehnt war, wurde im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr entwendet. Der Sachwert des olivgrünen Citybikes beläuft sich auf etwa 750 EUR. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 707814-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Freitag, 29.07.2022, 08:00 Uhr

(fh)Bei einem Auffahrunfall in Oestrich-Winkel wurde am Freitagmorgen eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 39 Jahre alte Eltvillerin mit ihrem Rennrad die Hauptstraße in Oestrich-Winkel von Geisenheim nach Eltville. Hinter ihr fuhr ein 56-jähriger Mann aus Geisenheim mit seinem Opel Corsa. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Geisengheimer mit seinem Opel auf die Radfahrerin von hinten auf, sodass diese zu Fall kam und stürzte. Hierbei zog sich die 39-Jährige schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Rüdesheimer Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

5. Verkehrsunfallflucht in Taunusstein-Neuhof, Taunusstein-Neuhof, Sauerbruchstraße, Dienstag, 26.07.2022, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.07.2022, 16:00 Uhr

(fh)Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet bei einer Unfallflucht, geschehen in Taunusstein-Neuhof vergangene Woche, um die Mithilfe der Bevölkerung. Zwischen Dienstag und Mittwoch parkte ein grauer Skoda Kamiq am Straßenrand der Sauerbruchstraße und wurde dort am hinteren linken Kotflügel von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der oder die unfallverursachende Person flüchtete daraufhin vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Spuren an der Unfallstelle deuten auf ein grünes oder gelbes Verursacherfahrzeug hin.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

6. Schaden an Fahrzeug hinterlassen, Idstein, Magdeburgstraße nahe dem Stadtpark, Mittwoch, 27.07.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 28.07.2022, 20:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend wurde ein geparktes Fahrzeug in Idstein beschädigt. Ein schwarzer Mini Cooper parkte nahe dem dortigen Stadtpark im Bereich der Magdeburgstraße und wurde hier von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Beifahrerseite touchiert. Der Unfallverursacher, oder die Unfallverursacherin flüchtete nach dem Unfall und kam somit nicht den erforderlichen Pflichten nach.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell