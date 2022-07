PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Rüdesheim: Seilbahn defekt, 41 Menschen aus Gondeln gerettet +++

Bad Schwalbach (ots)

Ein technischer Defekt an der Seilbahn zwischen Rüdesheim und dem Niederwalddenkmal löste am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Gegen 17:55 Uhr meldete der Betreiber der Seilbahn der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises den Ausfall der Hydraulik der Anlage. Da in diesem Zusammenhang auch der manuelle Notbetrieb nicht mehr möglich war, mussten die Fahrgäste mittels Drehleitern, speziellen Seilfahrgeräten und Unterstützung eines Polizeihubschraubers aus den Gondeln befreit werden. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalles 41 Personen in den Gondeln. Die Rettungsaktion dauerte insgesamt drei Stunden. Nach Berichten der Feuerwehr blieben hierbei alle Fahrgäste unverletzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell