PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Holzstapel angezündet+++Mit Messer gedroht und getreten+++Verletzter bei Unfall auf der B 42+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Holzstapel angezündet,

Heidenrod, Landesstraße 3031, Mittwoch, 27.07.2022, 00:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwei Holzstapel bei Laufenselden angezündet. Passanten riefen gegen 00:10 Uhr die Feuerwehr, da sie in der Nähe der L 3031 zwischen Huppert und Laufenselden Feuer entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei große Holzstapel in einem Abstand von circa 400 Metern in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Brände verhindern und die Holzstapel ablöschen. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten zogen sich bis circa 04:30 Uhr hin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

2. Mit Messer gedroht und getreten,

Walluf, Kurt-van-Hees-Straße, Dienstag, 26.07.2022, 20:00 Uhr

(wie) Auf einem Feldweg bei Walluf bedrohte ein Mann eine Frau mit einem Messer und trat ihr gegen die Beine. Eine 22-Jährige war mit einem Hund entlang der Bahnstrecke zwischen Walluf und Schierstein spazieren. Ihr entgegen kam ein 53-Jähriger, der sich offenbar von dem freilaufenden Hund bedroht fühlte. Der Mann zog ein Messer und streckte es dem Hund und der 22-Jährigen entgegen und drohte zuzustechen. Es kam zu einem Wortgefecht, bei dem der Mann mit seinem beschuhten Fuß gegen die Oberschenkel der Frau trat. Eine Zeugin, die auch mit einem Hund unterwegs war, eilte der 22-Jährigen zur Hilfe. Daraufhin ließ der 53-Jährige von der Frau ab und entfernte sich vom Tatort. Die Polizei konnte den Täter während der anschließenden Fahndung auf einem Feldweg entdecken und festnehmen. Das Messer wurde sichergestellt, der Mann konnte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

3. Verletzter bei Unfall auf der B 42,

Eltville, Bundesstraße 42, Dienstag, 26.07.2022, 08:10 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurde bei einem Verkehrsunfall auf den B 42 bei Eltville ein Mann verletzt. Ein 45-Jähriger wollte mit einem Mercedes von Hattenheim kommend auf die B 42 in Richtung Eltville auffahren. Hierbei benutzte er nicht die Einfädelungsspur, sondern zog mit seinem Fahrzeug direkt auf die Hauptfahrbahn der Bundesstraße. Ein dort fahrender 42-Jähriger in einem BMW versuchte noch dem Mercedes auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei der Kollision wurde der 45-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt, den Schaden schätzt die Polizei auf 16.000 EUR.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell