POL-RTK: Mehrere Pkw aufgebrochen+++Täter nach Diebstahl aus Garage gefasst+++Auto landet im Graben+++Zigarettenautomat aufgebrochen+++Kennzeichen entwendet

1. Mehrere Pkw aufgebrochen

Lorch, Rheinuferstraße, Freitag, 22.07. - Samstag, 23.07.22

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Lorcher Rheinuferstraße insgesamt 3 Pkw aufgebrochen. Es wurden jeweils Scheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen und Wertgenstände aus den Fahrzeugen entwendet.

Ein 19 Jahre alter Täter konnte ermittelt werden - siehe nächster Beitrag!

Der entstandene Schaden beträgt etwa 1300 EUR.

2. Täter nach Diebstahl aus Garage gefasst Lorch, Schwalbacher Straße, Samstag, 23.07.22, 06:30 Uhr

Gleich zweimal suchte ein Täter am Samstagmorgen eine unverschlossene Garage in der Schwalbacher Straße in Lorch auf. Gegen 06:30 Uhr durchwühlte eine männliche Person die unverschlossene Garage des Geschädigten und entwendete Werkzeug. Er wurde dabei von einer Videoanlage aufgezeichnet. Die Tat wurde gegen 09:00 Uhr vom Geschädigten bemerkt und bei der Polizei angezeigt.

Gegen 12:00 Uhr kam der Täter wieder zu der Garage. Diesmal wurde er aber von dem Geschädigten bemerkt und bis zur Wohnanschrift verfolgt. Dort konnte der 19 Jahre alte Täter ermittelt werden.

Da dieser unter Alkoholeinfluss stand und zuvor mit dem Fahrrad unterwegs war, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Bei der anschließend angeordneten Durchsuchung der Wohnung wurden sowohl das Diebesgut aus der Garage als auch von den Autoaufbrüchen zuvor aus der Rheinuferstraße aufgefunden werden. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Weitere Geschädigte oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 91120.

3. Auto landet im Graben

Hünstetten, L3031, Samstag, 23.07.22, 10:30 Uhr

Ein überholendes Motorrad zwang am Samstagvormittag einen entgegenkommenden Pkw in den Graben.

Gegen 10:30 Uhr überholte eine 60 Jahre alte Frau aus Ober-Mörlen mit ihrer Ducati auf der Strecke zwischen Ketternschwalbach und Panrod ein vorausfahrendes Motorrad. Hierbei beachtete sie nicht den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 55 Jahre alter Fahrer aus Aarbergen kam dadurch mit seinem Ford beim Bremsen ins Schleudern und landete mit seinem Pkw im Graben.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 EUR.

4. Zigarettenautomat aufgebrochen

Taunusstein, Aarstraße/Dresdener Straße, Samstag, 23.07.22, 03:30 Uhr festgestellt

In der Nacht von Freitag auf Samstag erging durch einen Bürger der Hinweis, dass in der Aarstraße, Höhe Dresdener Straße, ein Zigarettenautomat aufgebrochen sei. Der Automat wurde mit Trenn- und Hebelwerkzeug angegangen, die Zigaretten komplett entwendet. Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht genau abschätzen.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780

5. Kennzeichen entwendet

Niedernhausen, Park and Ride Parkplatz Bahnhof, Dienstag, 12.07. - Samstag, 23.07.22

Auf dem Niedernhausener Park and Ride Parkplatz am Bahnhof wurden in dem genannten Zeitraum die beiden Kennzeichen RÜD-ML 640 an einem geparkten Renault Scenic entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 93940

Bischoff, PHK

