Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden Elektro-Artikel in Varel und nutzen einen blauen Kastenwagen - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 14.07.2022, kam es in einem Elektronikfachgeschäft in der Gertrud-Barthel-Straße gegen 18:25 Uhr zu dem Diebstahl von Elektroartikeln.

Bei dem nachträglich angezeigten Diebstahl wurde mitgeteilt, dass zwei männliche Täter mindestens drei Smartwatches und ein Paar In-Ear-Kopfhörer entwendet haben sollen.

Nach der Tatausführung sollen sie sich mit einem blauen Kastenwagen mit belgischen Kennzeichen entfernt haben. Das mutmaßliche Täterfahrzeug wurde kurze Zeit später in der Osterstraße in Varel gesehen. Die Fahrzeugnutzer bzw. die beiden Täter sind bislang nicht identifiziert worden, so dass die Polizei um sachdienliche Hinweise bittet.

Zeugen, die ergänzende Angaben, insbesondere zu dem blauen Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen und deren Nutzer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell