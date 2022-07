Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens - Zusammenstoß mit einem Kind, der Fahrer setzt seine Fahrt ungehindert fort - zur Aufklärung sucht die Polizei Zeugen

Schortens (ots)

Am Sonntagmittag, 17.07.2022, kam es gegen 12:35 Uhr in der Menkestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 11-jährigen Fahrradfahrer und einem elektrifizierten Krankenfahrstuhl, bei dem der 11-Jährige leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Zur Aufklärung der näheren Umstände bittet die Polizei um Zeugenhinweise und daher darum, dass sich Zeugen mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/984930 in Verbindung setzen.

