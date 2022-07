Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Täter haben es auf einen Katalysator abgesehen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schortens (ots)

In der vergangenen Woche kam es in der Nacht zum Freitag, 15.07.2022 im Gewerbegebiet neben dem Bowlingcenter in Schortens zu einem besonders schweren Fall des Diebstahles an einem Pkw. An einem 5er BMW entfernten bislang unbekannte Täter den Katalysator. Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/984930 in Verbindung zu setzen.

