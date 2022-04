Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind verursacht Unfall, bleibt aber unverletzt

Schallodenbach - Kreis Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein 28-Jähriger mit seinem Motorrad in der Hauptstraße unterwegs. Der Mann kam aus Richtung Niederkirchen und fuhr in Richtung Schneckenhausen. In Höhe der Einmündung nach Mehlbach rannte plötzlich ein Mädchen von rechts aus der Mehlbacher Straße auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der Zweiradfahrer stark ab. Bei diesem Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über seine BMW. Er stürzte auf die rechte Seite. Dabei erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen am Oberkörper. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ein Zusammenstoß mit dem Kind konnte vermieden werden.

Das Mädchen blieb nach dem Unfall zwar kurz stehen, lief dann aber weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, kannten das Kind und informierten die eingetroffenen Beamten. Die Polizei suchte die Wohnanschrift auf und sprach mit der Familie. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell