POL-RTK: Keller eines Einfamilienhauses brennt +++ Kollision auf der Bundesstraße - Mehrere Verletzte +++ Zeugensuche nach Unfallfluchten

1. Keller eines Einfamilienhauses brennt, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Schöne Aussicht, Mittwoch, 20.07.2022, 11:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag brannte der Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "Schöne Aussicht" in Oestrich-Winkel und sorgte für einen Einsatz von Rettungskräften. Gegen 11:30 Uhr wurde das Feuer durch eine Bewohnerin im Kellergeschoss festgestellt. Dies führte zu einem umgehenden Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Sowohl die Mitteilerin, als auch zwei weitere Personen konnten das Haus eigenständig verlassen und wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst untersucht. Alle drei blieben glücklicherweise unverletzt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Kellergeschoss gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Da der Strom des Hauses bis auf weiteres abgeschaltet werden musste, kamen die Bewohner bei Bekannten unter. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand durch einen technischen Defekt im Keller verursacht worden sein. Die genaue Branduntersuchung wird vom Fachkommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen.

2. Kollision auf der Bundesstraße - Mehrere Verletzte, Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42 Mittwoch, 20.07.2022, 15:40 Uhr

(fh)Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 42 bei Oestrich-Winkel verletzten sich am Mittwochnachmittag insgesamt drei Personen. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus dem Kreis Main-Bingen mit seinem Audi A3 die Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der junge Mann in Höhe des "Oestricher Weinverladekrans" mit seinem Pkw über die rechte Fahrbahnbegrenzung, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß ein entgegenkommendes Taxi der Marke Mercedes mit dem Audi zusammen. Im Taxi befanden sich zum Unfallzeitpunkt der 55-jährige Fahrer sowie eine 46-jährige Fahrzeuginsassin. Alle drei Personen wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 40.000 Euro beziffert. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

3. Unfallflucht vor Schwimmbad - Rotes Fahrzeug gesucht, Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Mittwoch, 20.07.2022, 16:25 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht vor einem Taunussteiner Schwimmbad ein rotes Fahrzeug und dessen verantwortliche Person. Der Fahrer eines silbernen Skoda Fabia parkte sein Kfz auf dem Parkplatz in der Straße "Zum Schwimmbad" und verließ den Bereich für einen kurzen Augenblick. In einem Zeitraum von nur knapp fünf Minuten, nämlich 16:25 Uhr bis 16:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem Skoda zusammen, hinterließ einen Sachschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite und flüchtete anschließend. Spuren an der Unfallstelle deuten auf ein rotes Verursacherfahrzeug hin.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 Hinweise zu der Unfallflucht.

4. Nach Zusammenstoß davongefahren, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Freitag, 15.07.2022, 21:30 Uhr bis Samstag, 16.07.2022, 11:15 Uhr

(fh)Zwischen Freitagabend und Samstagmittag entfernte sich eine unfallverursachende Person in Bad Schwalbach unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ dabei einen hohen Sachschaden. In dem besagten Zeitraum parkte ein weißer Mercedes C220 am Fahrbahnrand der Adolfstraße in Höhe der Hausnummer 44. Ersten Ermittlungen zufolge touchierte ein weiteres Fahrzeug den Mercedes im Rahmen eines Parkmanövers an der Frontstoßstange und verursacht einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss suchte der Verursacher oder die Verursacherin das Weite ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 Hinweise zu der Unfallflucht.

