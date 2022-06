POL-NMS: 220615-1-pdnms Festnahme nach KFZ-Aufbruch in Neumünster

Rendsburg (ots) - In Rendsburg (2x) und Schwabe (1x) kam es im Zeitraum 09.06.-13.06.2022 zu drei Wohnungseinbruchtaten jeweils zur Tageszeit. Am 09.06.2022 versuchten unbekannte Täter im Zeitraum 10.00 - 11.30 Uhr erfolglos, durch Hebeln an Türen und Fenstern in ein Einfamilienhaus im Apenrader Weg in Rendsburg zu gelangen. Ein Eindringen gelang nicht, es entstand ...

