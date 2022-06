Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220614-1-pdnms Zeugen

Hinweisgeber nach Verkehrsunfallflucht in Gettorf gesucht

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Vermutlich am Vormittag des 11.06.2022 ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kieler Chaussee, Zufahrt zur B 76 in Richtung Kiel, in Gettorf gekommen.

Dem Unfallbild nach dürfte ein Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit in die dortige Rechtskurve gefahren sein, kam dort dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort dann über die dortige Verkehrsinsel. Hierbei wurde dann ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel überfahren.

Die Polizei in Gettorf sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer kann Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Gettorf unter der Rufnummer 04346-2965000.

