Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Brand eines Gartenhauses

Niedernwöhren (ots)

(lue) Am 1. Januar wird der Feuerwehrleitstelle durch einen Nachbarn eine Rauchentwicklung in der Wiedensahler Str. in Niedernwöhren gemeldet. Durch die Einsatzkräfte wird der Brand eines hölzernen Gartenhauses festgestellt und gelöscht. Das angrenzende Wohnhaus bleibt unbeschädigt. Der Sachschaden am Gartenhaus wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen ist der Brand auf den heißen Schornstein eines dort betriebenen Kaminofens zurückzuführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell