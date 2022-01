Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pkw durch Steinwurf beschädigt

Meerbeck (ots)

(lue) Am Neujahrsmorgen wird durch unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten Citroen Berlingo eingeworfen. Der dafür benutzte Stein wurde durch die Polizeibeamten im Fahrzeuginneren gefunden. Die Tat geschah zwischen 02:40 und 09:45 in Meerbeck, Am Schmiedebruch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen oder der Polizeistation in Niedernwöhren zu melden.

