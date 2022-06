Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220612-1-pdnms Verlauf dritter Tag Holstenköste, Neumünster

Neumünster (ots)

Eckernförde/Aufgrund des guten Wetters kamen am Samstag, den 11.06.2022, schätzungsweise 80.000 Personen, um sich auf der Holstenköste zu vergnügen. Die Polizei spricht auch an diesem Tag von einem überwiegend friedlichen Verlauf der Veranstaltung. Im Rahmen des eher ruhigen polizeilichen Einsatzverlaufes wurden 9 Platzverweise ausgesprochen und zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Es wurden an diesem Veranstaltungstag insgesamt 20 Strafanzeigen aufgenommen. Wobei bei über der Hälfte der Anzeigen eine Körperverletzung zu Grunde lag. Die weiteren Anlässe waren Sachbeschädigungen, Diebstähle sowie Bedrohungen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen heute, 12.06.2022, in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr unter der Tel.: 04321/9452222 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

