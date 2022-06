POL-NMS: 220614-2-pdnms Schwer verletztes Kind nach Verkehrsunfall in Rendsburg

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Vermutlich am Vormittag des 11.06.2022 ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kieler Chaussee, Zufahrt zur B 76 in Richtung Kiel, in Gettorf gekommen. Dem Unfallbild nach dürfte ein Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit in die dortige Rechtskurve gefahren sein, ...

mehr