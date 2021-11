Polizei Aachen

POL-AC: Vermisst gemeldete 13- Jährige wieder da

Stolberg (ots)

Am späten Samstagabend (06.11.2021) meldete eine Stolbergerin ihre 13- jährige Tochter bei der Polizei als vermisst. Noch in der Nacht eingeleitete Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten zum Aufenthaltsort des Mädchens bei einem 22- jährigen Bekannten der Familie in Kohlscheid. Polizeiliche Ermittlungen ergaben bislang, dass es zu sexuellen Handlungen zwischen beiden gekommen sein soll, die Ermittlungen dauern an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nahmen Beamte den jungen Mann daraufhin vorläufig fest, nach seiner Vernehmung wurde er wieder entlassen. Ein Strafverfahren wegen sexuellem Missbrauch von Kindern wurde eingeleitet. Die 13- Jährige wurde in die Obhut der Mutter übergeben. (pw)

