Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Gleisbesetzungen im Braunkohlerevier I

Aachen/Gartzweiler (ots)

Klimaaktivisten haben heute an vier Stellen die Schienenverbindung der Kohlebahn im Bereich des Tagebaus Gartzweiler blockiert. Auf der Verbindungsstrecke zwischen den Kraftwerken Neurath und Niederaußem stellte die Polizei 15 Personen fest. Vier der Personen hatten sich mit einem sog. Lock-On mit den Schienen verbunden. Auf dem Abzweig zum Kraftwerk Frimmersdorf wurden 21 Personen festgestellt. Dort hatte sich eine Person mit einem Lock-On befestigt. Am Nachmittag, gegen 15.20 Uhr, wurde der Polizei eine weitere Blockade im Bereich der Neurather Straße, nordöstlich vom Krafzwerk Neurath, gemeldet. An dieser Stelle wurden sieben Personen festgestellt, zwei mit einem Lock-On. In den Abendstunden, gegen 19.00 Uhr, wurde eine weitere Blockade im Bereich östlich des Kraftwerks Neurath bekannt. Nach ersten Meldungen besetzen dort vier Personen die Gleise, zwei mit einem Lock-On.

Intensive Bemühungen der Kommunikationsbeamten, die Aktivisten zum freiwilligen Verlassen der Gleise zu bewegen, führten nicht zum Erfolg. Die Personen werden derzeit durch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei von den Gleisen geführt. Technische Einheiten werden eingesetzt, um die Lock-Ons zu lösen. Bislang verlief die Auflösung der Blockaden friedlich. Der Einsatz dauert derzeit noch an. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell