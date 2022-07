PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: LED-Scheinwerfer von Weinfest gestohlen +++ Pkw mit Flasche beworfen +++ Geparktes Fahrzeug zerkratzt +++ Flächenbrand nahe ICE Strecke

Bad Schwalbach (ots)

1. LED-Scheinwerfer von Weinfest gestohlen, Bad Schwalbach, Parkplatz Schmidtberg, Sonntag, 17.07.2022, 17:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag stahlen zwei jugendliche Diebe von dem Gelände des Bad Schwalbacher Weinfestes einen LED-Scheinwerfer. Gegen 17:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei Täter den Parkplatz Schmidtberg betraten und den Scheinwerfer, welcher in der Nähe der Wiedbachschule stand entwendeten. Im Anschluss flüchteten die beiden mit ihrem rund 500 Euro teuren Diebesgut in unbekannte Fluchtrichtung. Einer der Jugendlichen habe eine schwarze Kappe, blaue Jeans und schwarze "Schlappen" getragen. Der zweite habe ein schwarzes T-Shirt getragen und sei braunhaarig gewesen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Pkw mit Flasche beworfen, Idstein, Kelkheimer Weg, festgestellt: Freitag, 15.07.2022, 22:30 Uhr

(fh)Am Freitagabend beschädigte eine unbekannte Person in Idstein mittels Flaschenwurf ein geparktes Fahrzeug. Gegen 22:30 Uhr fand der Besitzer eines weißen Fiat Adria sein Fahrzeug auf seinem Privatparkplatz im "Kelkheimer Weg" beschädigt vor und informierte die Polizei. Der Pkw wies einen Schaden im Bereich der Frontscheibe auf, welcher ersten Ermittlungen zufolge auf den Wurf mit einer Glasflasche zurückzuführen ist. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Geparktes Fahrzeug zerkratzt, Hünstetten-Kesselbach, Am Wiesengrund, Samstag, 16.07.2022, 07:00 Uhr bis Sonntag, 17.07.2022, 17:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte ein Fahrzeug in Hünstetten-Kesselbach zerkratzt und dadurch einen hohen Sachschaden verursacht. Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagabend näherten sich die bislang unbekannten Täter einem in der Straße "Am Wiesengrund" geparkten schwarzen Seat Leon und zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrertür und eine Seitenscheibe. Im Anschluss suchten die Unbekannten das Weite. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Flächenbrand nahe ICE Strecke, Idstein, zwischen Wörsdorf und "Henriettenthaler Mühle", Sonntag, 17.07.2022, 12:30 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag brannte eine Böschung nahe einer Idsteiner ICE Trasse und sorgte für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr sowie der zeitweisen Sperrung der Bahnstrecke. Gegen 12:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu der Böschung zwischen Wörsdorf und der "Henriettenthaler Mühle" gerufen, da es dort zu einem Flächenbrand gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr bereits mit der Löschung begonnen. Insgesamt war ein Bereich von rund 300 Quadratmetern betroffen. Für den Zeitraum der Arbeiten der Feuerwehr musste die angrenzende Bahnstrecke für rund 1 Stunde gesperrt werden. Das Feuer konnte vollends gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen und Einschätzungen der Feuerwehr könnte ein Funkensprung oder die Einwirkung von Sonnenstrahlen ursächlich für den Brand sein. Hinweise auf ein vorsätzliches Entzünden liegen nicht vor.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell