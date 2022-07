PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung in Imbiss +++ Fahrzeug beschädigt +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Auseinandersetzung in Imbiss, Rüdesheim am Rhein, Assmanshausen, Rheingasse, Donnerstag, 21.07.2022, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend mündete in Assmanshausen ein Streit zwischen mehreren Personen in einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen, dass es in einem Imbiss in der Rheingasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sei. Durch die herbeigeeilten Streifen konnten die beteiligten Parteien getrennt voneinander angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Ersten Ermittlungen zufolge sei zwischen einem 39-jährigen Frankfurter und drei weiteren Männern ein Streit entfacht, in dessen Verlauf beide Seiten aufeinander losgingen. Durch die eingesetzten Beamten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Fahrzeug beschädigt, Taunusstein-Bleidenstadt, Anton-Günther-Straße, Donnerstag, 21.07.2022, 19:30 Uhr bis Freitag, 22.07.2022, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte auf einem Privatgrundstück in Bleidenstadt ein Fahrzeug beschädigt. Zunächst begaben sich der oder die Täter in den Hof eines Wohnhauses in der Anton-Günther-Straße, um dort im Anschluss mit einem Stein die Windschutzscheibe eines Pkw einzuwerfen. Den Unbekannten gelang daraufhin unbemerkt die Flucht. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell